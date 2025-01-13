Сафиуллин четвертый раз подряд проиграл в первом круге Australian Open

Сафиуллин, 63-я ракетка мира, четвертый раз подряд проиграл в первом раунде Australian Open. Во втором круге Коккинакис сыграет против британца Джека Дрейпера (15-й номер посева), который в первом круге обыграл аргентинца Мариано Навоне — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.