Сафиуллин четвертый раз подряд проиграл в первом круге Australian Open

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
В матче первого круга Сафиуллин уступил представителю Австралии Танаси Коккинакису со счетом 6:3, 3:6, 3:6, 6:7 (5:7). Спортсмены провели на корте 4 часа 5 минут.
Сафиуллин, 63-я ракетка мира, четвертый раз подряд проиграл в первом раунде Australian Open. Во втором круге Коккинакис сыграет против британца Джека Дрейпера (15-й номер посева), который в первом круге обыграл аргентинца Мариано Навоне — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.
Результаты других матчей первого круга:
Джордан Томпсон (Австралия, 27) — Доминик Кёпфер (Германия) — 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:3;
Себастьян Баэс (Аргентина, 28) — Артюр Казо (Франция) — 3:6, 7:5, 6:3, 0:6, 3:6;
Лукаш Клейн (Словакия) — Себастьян Корда (США, 22) — 3:6, 6:0, 3:6, 6:7 (6:8).