Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафиуллин четвертый раз подряд проиграл в первом круге Australian Open

Россиянин Сафиуллин проиграл австралийцу Коккинакису в 1-м круге Australian Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

В матче первого круга Сафиуллин уступил представителю Австралии Танаси Коккинакису со счетом 6:3, 3:6, 3:6, 6:7 (5:7). Спортсмены провели на корте 4 часа 5 минут.

Сафиуллин, 63-я ракетка мира, четвертый раз подряд проиграл в первом раунде Australian Open. Во втором круге Коккинакис сыграет против британца Джека Дрейпера (15-й номер посева), который в первом круге обыграл аргентинца Мариано Навоне — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

Результаты других матчей первого круга:

Джордан Томпсон (Австралия, 27) — Доминик Кёпфер (Германия) — 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:3;

Себастьян Баэс (Аргентина, 28) — Артюр Казо (Франция) — 3:6, 7:5, 6:3, 0:6, 3:6;

Лукаш Клейн (Словакия) — Себастьян Корда (США, 22) — 3:6, 6:0, 3:6, 6:7 (6:8).