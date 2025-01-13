Новак Джокович победил 19-летнего американца на старте Australian Open — 2025

Матч продолжался 2 часа 56 минут. Джокович выполнил 23 эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.