Русская звездочка, покорившая мир, раскрыла секрет побед. Главное — не повторять за иконой Франции

В день старта 1-го круга Australian Open я начала с сухофруктов, так что в Мельбурне ем только сухофрукты. Да, это суеверие. Забавно: мы обсуждали это с Кончитой (Мартинес, тренер Мирры — прим. Sport24) и она сказала, что «все, в этом году прекращаем». Но в Брисбене после первой победы она делала мне восстановительный коктейль после матча и просыпала на стол порошок. И потом после каждой победы приходила и просыпала порошок.