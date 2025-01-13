Русская звездочка, покорившая мир, раскрыла секрет побед. Главное — не повторять за иконой Франции

Мирра Андреева — одна их главных звезд мирового тенниса прямо сейчас. Ей всего 17, но она уже входит в топ-15 на планете, у нее есть серебряная медаль Олимпиады и титулы WTA как в одиночке, так и в паре. В этом сезоне эксперты ждут от нее еще большего прорыва, тем более что перед Australian Open Мирра заскочила в полуфинал Брисбена, где уступила лишь лучшей в мире Арине Соболенко.
Как и у любого спортсмена, у Андреевой есть свои ритуалы. Причем у россиянки они связаны… с едой.
"Если в начале турнира я ему рис с курицей, то дальше уже без изменений: не могу есть пасту, теперь только рис с курицей. Мне нравится посыпать рис пармезаном — не видела, чтобы кто-то еще так делал, но я люблю. И раз уж я начинаю турнир так, то должна продолжать так есть до конца — даже если надоест.
Во время матчей я ем сухофрукты, а если игра затягивается — изогели. Но начинаю всегда с сухофруктов. И иногда ем обычные — например, арбузы или дыни. Смотря чего мне хочется.
В день старта 1-го круга Australian Open я начала с сухофруктов, так что в Мельбурне ем только сухофрукты. Да, это суеверие. Забавно: мы обсуждали это с Кончитой (Мартинес, тренер Мирры — прим. Sport24) и она сказала, что «все, в этом году прекращаем». Но в Брисбене после первой победы она делала мне восстановительный коктейль после матча и просыпала на стол порошок. И потом после каждой победы приходила и просыпала порошок.
Я об этом не знала, но мне потом рассказали. Тогда я подумала: «Ага, ты сказала закончить с суевериями, а сама делаешь». Так что сейчас не время от них отказываться. Может, попробуем в следующем году", — сказала Мирра на пресс-конференции после победы над Боузковой.
Отметим, что съедобный набор Мирры не такой уж и оригинальный — многие питаются в перерывах между розыгрышами сухофруктами и изогелями, кто-то получает углеводы из бананов (например, камеры постоянно выхватывают с этим продуктом Даниила Медведева). А вот Анастасия Павлюченкова во время «Ролан Гаррос-2021» подкреплялась… мармеладками.
Австриец Доминик Тим великим так и не стал, но свой «Шлем» выиграл — US Open в 2020-м. В паузах Тим иногда попивал энергетик.
Любители старого тенниса наверняка сейчас усмехнулись: легендарная Сюзанн Ленглен во время матчей пила алкоголь! К сожалению, есть в этой истории и грустный подтекст: Сюзанн вообще слишком много выпивала, одной из причин ее смерти стал как раз алкоголизм.