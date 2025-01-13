Янчук: «Лучшие годы Азаренко прошли»

«Насколько удивил вылет? Вообще-то говоря, это признак, что Азаренко уже ветеран. Ее поражение не то, чтобы ожидаемо, но вполне вероятно. Она уже не относится к лидерам. Лучшие годы ее прошли. Да, Виктория боец, квалифицированный игрок, но время берет свое. Так что все закономерно. Против Азаренко играют молодые теннисистки, которые в отдельно взятом матче имеют большое желание ее победить», — сказал Янчук Legalbet.by.