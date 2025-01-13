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Юлия Путинцева обошла Елену Рыбакину

Стало известно положение ведущих теннисисток Казахстана в чемпионской гонке WTA, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Так, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, утратила десять позиций в чемпионской гонке и занимает теперь 19 место. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева (№ 23) поднялась в чемпионской гонке сразу на 13 позиций и занимает восьмое место.

Примечательно, что лидером этого рейтинга стала американка Мэдисон Кис, поднявшаяся сразу на 28 позиций. Она сместила с вершины лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.

Завтра, 14 января Рыбакина и Путинцева стартуют на Australian Open-2025. Рыбакина сыграет с 16-летней австралийкой Эмерсон Джонс (№ 293), а Путинцева сразится с Элиной Аванесян (№ 41) из Армении.