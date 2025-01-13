Юлия Путинцева обошла Елену Рыбакину

Так, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, утратила десять позиций в чемпионской гонке и занимает теперь 19 место. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева (№ 23) поднялась в чемпионской гонке сразу на 13 позиций и занимает восьмое место.