Юлия Путинцева обошла Елену Рыбакину

Так, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, утратила десять позиций в чемпионской гонке и занимает теперь 19 место. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева (№ 23) поднялась в чемпионской гонке сразу на 13 позиций и занимает восьмое место.
Примечательно, что лидером этого рейтинга стала американка Мэдисон Кис, поднявшаяся сразу на 28 позиций. Она сместила с вершины лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.
Завтра, 14 января Рыбакина и Путинцева стартуют на Australian Open-2025. Рыбакина сыграет с 16-летней австралийкой Эмерсон Джонс (№ 293), а Путинцева сразится с Элиной Аванесян (№ 41) из Армении.