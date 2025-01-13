Кирьос оскандалился после возвращения на АО. Комментаторам пришлось за него извиняться

"Не могу представить, что ещё раз сыграю здесь в одиночке, так что… Да, это был особенный момент. Было очень классно. Я знал, что у меня ещё есть пара, так что в такие моменты брал всё от сегодняшней встречи. Да, это было безумие. Не хотелось просто поднять белый флаг и сняться до или во время матча. Мне было больно играть. Но я уважаю соперника. Болельщики ждали несколько часов, чтобы посмотреть, как я играю. Но я не могу представить, что ещё раз сыграю здесь в одиночке.