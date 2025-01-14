Навратилова жёстко раскритиковала ВАДА за допинг-скандалы с Синнером и Швёнтек

Сейчас ВАДА вызывает столько вопросов. По поводу того, что они сделали с китайскими пловцами… И Синнер, и Швёнтек — первые ракетки мира. Они точно не принимали допинг. Мы же пытаемся ловить жуликов, а не тех, кому на тело попал крем во время массажа, или тех, кто принял таблетку для сна, которая оказалась загрязнённой. В борьбе с допингом действует презумпция вины.