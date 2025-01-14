Бублик третий год подряд проиграл в первом круге Australian Open

Бублик третий год подряд вылетел после первого же матча на Australian Open. В целом он седьмой раз играет в основной сетке и ни разу не проходил дальше второго раунда.
Представитель Казахстана проиграл 6 из последних 7 матчей.
Он уступил Франсиско Серундоло — 6:7 (1), 3:6, 2:6.
Бублик третий год подряд вылетел после первого же матча на Australian Open. В целом он седьмой раз играет в основной сетке и ни разу не проходил дальше второго раунда.
Представитель Казахстана проиграл 6 из последних 7 матчей.