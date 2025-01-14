В шаге от сенсации! Медведев едва не проиграл на АО сопернику из пятой сотни

На Данииле начала сказываться жара, которую россиянин очень не любит, в отличие от привыкшего к ней тайца. Помнится, как Медведев говорил на пресс-конференции, что ему лучше играется утром или вечером, но не днём по местному времени, когда начинается самый зной. В третьей партии была заметна усталость Даниила: в седьмом гейме Медведев не реализовал три брейк-пойнта подряд. Самрей выстоял в сложнейший момент, а затем уже добавил в активности и сам сделал брейк. Сет остался за тайцем — 6:3.