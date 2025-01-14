«Камера, которую я сломал, была очень крепкой. Удивлен!» Медведев — о срыве на старте АО

— Ох, не знаю. Я сказал то, что пришло в голову. Успех может быть разный — семья, дом там, где хочешь. Но я действительно имел в виду то, что если он будет играть так же, как сегодня… Это, конечно, займёт время, какие-то матчи он и проигрывать будет, но он будет много выигрывать в этом году. А там войдёт в топ-100, это уже другое дело, не «челленджеры». Я шутил с командой, что если он будет играть так, как сегодня, то должен выиграть следующий «челленджер». Ну, в финале может попасться игрок из топ-100, будет потяжелее.