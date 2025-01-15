Арина Соболенко: «За пределами корта я не сумасшедшая. Такая Арина только на корте»

"Вы должны знать, что за пределами корта я не сумасшедшая. Такая Арина только на корте.
За пределами корта я приятный человек. Не уверена, что моя команда согласится. Но я хорошая, честно", — сказала Соболенко в интервью на корте.
Во втором круге Australian Open она обыграла Джессику Бусас Манейро — 6:3, 7:5.
"Вы должны знать, что за пределами корта я не сумасшедшая. Такая Арина только на корте.
За пределами корта я приятный человек. Не уверена, что моя команда согласится. Но я хорошая, честно", — сказала Соболенко в интервью на корте.