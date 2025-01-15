Вероника Кудерметова на Australian Open, матч с Кэти Бултер, расписание, игра второго круга на АО

А в межсезонье де Минор сделал возлюбленной предложение, хоть и не выиграл ни Australian Open, ни какой-либо другой «Шлем». Бултер ответила согласием, так что теперь теннисисты помолвлены. Дату свадьбы они пока не объявляли, но наверняка можно ожидать её в нынешнем году. Теннисисты часто женятся либо во время условного отпуска после Уимблдона, либо как раз в межсезонье. А пока Кэти отметила возросшую любовь австралийцев к ней. «Мне кажется, что уже почувствовала, как меня здесь любят. Даже больше, чем в прошлом году. Мне очень комфортно, как дома. Обычно я из тех людей, которые не любят ходить в новые места. Здесь же с первых слов почувствовала себя очень комфортно, и всё благодаря тому, как ко мне относятся. Мне очень нравится приезжать сюда каждый год», — приводит слова Бултер Daily Mail.