Арина Соболенко рассказала о напряжённых отношениях с предыдущим рекламным агентством

«Сложный вопрос. Я хочу строить личный бренд и ожидаю большего, чем мне предлагало IMG. Я была недовольна их услугами, сложились напряжённые отношения с некоторыми людьми из агентства. Рада, что этот этап моей жизни завершён, и с удовольствием начинаю новый. Надеюсь, у нас получится нечто большее, чем просто сиюминутные контракты», — сказала Соболенко на пресс-конференции.