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Арина Соболенко рассказала о напряжённых отношениях с предыдущим рекламным агентством

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему решила сменить рекламное агентство.

Источник: Getty Images

«Сложный вопрос. Я хочу строить личный бренд и ожидаю большего, чем мне предлагало IMG. Я была недовольна их услугами, сложились напряжённые отношения с некоторыми людьми из агентства. Рада, что этот этап моей жизни завершён, и с удовольствием начинаю новый. Надеюсь, у нас получится нечто большее, чем просто сиюминутные контракты», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в начале года Арина Соболенко покинула IMG и заключила контракт с менеджерским агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой и агентом японки Стюартом Дьюгидом.