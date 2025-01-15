Мария Шарапова раскрыла ключевую сделку, которая обеспечила ей известность

«Крупная сделка не всегда является самой выгодной. После того как я выиграла Уимблдон, компания Motorola предложила моей команде стать лицом бренда. Несмотря на то что они предложили меньше денег, чем другие бренды, моя команда оценила ценность рекламной кампании, которая отлично продемонстрировала мой характер с помощью ставшей знаменитой истории о том, как я безуспешно пытаюсь дозвониться маме с корта после своей первой победы на турнире “Большого шлема”.