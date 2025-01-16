Вдохновляется Алькарасом и рвётся в про-тур. Чем опасен американец, доставшийся Медведеву

С Тином Медведев встретится впервые в карьере. Именно поэтому исход их поединка может оказаться непредсказуемым как для болельщиков, так и для самого Даниила. Но у россиянина больше опыта и выносливости — того, чем он может вытаскивать такие матчи, как с Самреем.