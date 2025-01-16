Шарапова о первых спонсорах: «Я быстро поняла, что лучший контракт не всегда самый крупный. Сделка с Motorola определила мою карьеру в бизнесе»

Кроме того, это вдохновило меня развивать собственные деловые качества. Мой менеджер Макс [Айзенбад] стал чаще приглашать меня на встречи с представителями брендов, и вскоре я уже сидела на заседаниях директоров, где обсуждали цифры и стратегии и говорили на жаргоне, который, по правде говоря, не поддавался моему пониманию. Однако со временем мне стало комфортнее задавать вопросы и высказываться в этих обсуждениях. Постепенно впитывая информацию, я начала разбираться в тонкостях мира бизнеса и открыла в себе страсть к предпринимательству.