Синнер на AO прервал интервью с легендой. И спровоцировал слухи о своём именитом тренере

«Я понимаю, что теннис проверяют на допинг чаще, чем любой другой вид спорта. Новость появилась только что, и сейчас она шокирует. Особенно то, что это произошло в марте, с тех пор прошло полгода, а мы об этом впервые узнали. Не знаю, как они разделяют то, что некоторые игроки говорят о непреднамеренности и их дисквалифицируют, в то время как других — нет. Симона Халеп сказала, что не знала об употреблении допинга, и её отстранили на 18 месяцев. Синнер сказал то же самое, а его не отстранили. С точки зрения игроков, очевидно, что им хочется одинаковых решений. Этот парень — первая ракетка мира. Это очень неожиданные новости для нас», — сказал Макинрой.