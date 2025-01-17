Победила Швёнтек и устроила немало скандалов. Касаткину ждёт битва с огненной Путинцевой

Юлия, родившаяся в Москве и в детстве тренировавшаяся на знаменитой «Ширяевке» в Сокольниках, с началом профессиональной карьеры сменила спортивное гражданство и с тех пор выступает за Казахстан. Разумеется, сделано это было не просто так, а чтобы иметь возможность профессионально развиваться, работая с полноценной командой, включающей тренера по фитнесу, массажиста, спарринга, а также тренироваться на большой теннисной базе в Астане. В тот период (произошло это в 2012 году) переходы под флаг Казахстана вообще были, можно сказать, в тренде, причём привлекали туда не только россиян — например, некоторое время за эту страну выступала Сесиль Каратанчева из Болгарии. Уже после Путинцевой из России в Казахстан ушли Александр Бублик и Елена Рыбакина, а среди тех, кто делал это до неё, были Ярослава Шведова, Галина Воскобоева, Ксения Первак, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Евгений Королёв.