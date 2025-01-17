Наталья Вихлянцева оценила игру Арины Соболенко на Australian Open — 2025

«По игре Арины Соболенко нельзя сказать, что что-то идёт не так. На мой взгляд, пока она проводит вкатывающие матчи на Australian Open. Белоруска понимает, с кем она будет показывать свой стопроцентный теннис, а кого она может обыграть на другом уровне затрат энергии, затрат физических сил и эмоций. Из трёх соперниц, которых Соболенко уже победила в Мельбурне, самой сложной для неё оказалась Клара Таусон. Датчанка уже взяла титул в 2025 году. Сам по себе матч получился не таким напряжённым для Арины. Для белоруски это была ещё одна дополнительная игра в преддверии следующих встреч с более топовыми соперницами», — заявила Вихлянцева Metaratings.by.