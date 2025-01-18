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Янчук считает, что Андреева способна на приятный сюрприз в матче против Соболенко

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от встречи россиянки Мирры Андреевой и 1-й ракетки мира Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии.

Источник: AP 2024

"Реальная задача для Мирры — выиграть один сет, причем первый. Ей надо играть уверенно, с настроем, не признавая авторитетов. Не исключено, что Соболенко будет дергаться. Все-таки против нее выйдет молодая восходящая звезда, которая умеет играть.

Мирра сейчас на подъеме, время прогресса пришло. Мы можем ждать от нее приятных сюрпризов. Другое дело, если Соболенко справится с нервами, шансов не будет никаких. Она мощнее Мирры, будет ее просто «забивать». В любом случае, противостояние получится интересным«, — сказал Янчук “ВсеПроСпорт”.

Матч 4-го круга турнира состоится 19 января.