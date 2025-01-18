Янчук считает, что Андреева способна на приятный сюрприз в матче против Соболенко

Мирра сейчас на подъеме, время прогресса пришло. Мы можем ждать от нее приятных сюрпризов. Другое дело, если Соболенко справится с нервами, шансов не будет никаких. Она мощнее Мирры, будет ее просто «забивать». В любом случае, противостояние получится интересным«, — сказал Янчук “ВсеПроСпорт”.