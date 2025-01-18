«Она мне нравится». Джокович на AO осадил дикого фаната и очаровался яркой американкой

"Мне понравился ответ Коллинз. Мне понравилось всё, что она сказала на корте и за его пределами. Я был её поклонником и раньше, но теперь я большой поклонник Даниэль. Мне она нравится. Я слышал комментарии некоторых людей о том, что ей не следовало говорить те или иные вещи. Считаю, она справилась с этим очень хорошо. Я не думаю, что был бы таким же вежливым. Прекрасно понимаю её чувства. Поэтому думаю, что Коллинз была забавной, умной и просто являюсь большим фанатом того, что она делает. Очень большим фанатом.