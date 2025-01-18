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Мирра Андреева сказала, что Корнеева может проявить себя в WTA-туре

Об этом ее спросили после выхода в четвертый круг Australian Open.

Источник: Спортс"

"Честно, не знаю. Ну, я знаю, что у Алины Корнеевой — девочки, с которой я играла в юниорском финале в 2023-м, — может быть потенциал.

Я уже давно ее знаю и думаю, что она может хорошо играть в WTA. Думаю так. А больше я никого и не знаю".