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Наварро выиграла третий 3-сетовик подряд и впервые вышла во вторую неделю Australian Open

Восьмая ракетка мира обыграла Онс Жабер со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Источник: Спортс"

Американка впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Все три матча в Мельбурне она выиграла в трех сетах.

Наварро вышла во вторую неделю на четвертом ТБШ подряд.

Теперь она сыграет с Дарьей Касаткиной или Юлией Путинцевой.