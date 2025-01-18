Наварро выиграла третий 3-сетовик подряд и впервые вышла во вторую неделю Australian Open

Американка впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Все три матча в Мельбурне она выиграла в трех сетах.
Наварро вышла во вторую неделю на четвертом ТБШ подряд.
Теперь она сыграет с Дарьей Касаткиной или Юлией Путинцевой.
Восьмая ракетка мира обыграла Онс Жабер со счетом 6:4, 3:6, 6:4.
Американка впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Все три матча в Мельбурне она выиграла в трех сетах.
Наварро вышла во вторую неделю на четвертом ТБШ подряд.
Теперь она сыграет с Дарьей Касаткиной или Юлией Путинцевой.