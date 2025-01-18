Касаткина о победе над Путинцевой: «Удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов»

С Юлией всегда непросто — она очень непредсказуемая, очень хорошая теннисистка. Я удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов. Я очень довольна тем, как выложилась — особенно после того, как уступала 0:3 в первой партии. Очень довольна тем, как боролась".