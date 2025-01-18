Хачанов последним из россиян выбыл с Australian Open

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Алексу Микельсену в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу американца. Хачанов был посеян на турнире под 19-м номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут.
Хачанов был последним из россиян в мужском одиночном разряде. Андрей Рублев и Роман Сафиуллин выбыли в первом раунде, Даниил Медведев — во втором.
В четвертом круге Микельсен сыграет с победителем матча между аргентинцем Франсиско Черундоло (31-й номер посева) и австралийцем Алексом де Минауром (8).