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Хачанов последним из россиян выбыл с Australian Open

Хачанов проиграл в третьем круге Australian Open Микельсену и покинул турнир.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Алексу Микельсену в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу американца. Хачанов был посеян на турнире под 19-м номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут.

Хачанов был последним из россиян в мужском одиночном разряде. Андрей Рублев и Роман Сафиуллин выбыли в первом раунде, Даниил Медведев — во втором.

В четвертом круге Микельсен сыграет с победителем матча между аргентинцем Франсиско Черундоло (31-й номер посева) и австралийцем Алексом де Минауром (8).