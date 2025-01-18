Рыбакина вышла в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла украинку Даяну Ястремскую в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу посеянной под шестым номером Рыбакиной, которая является уроженкой Москвы. Ястремская была посеяна под 32-м номером. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.
В четвертом круге первого в сезоне турнира Большого шлема Рыбакина встретится с победительницей матча между американками Мэдисон Киз (19-й номер посева) и Даниэль Коллинз (10).