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Рыбакина вышла в четвертый круг Australian Open

Рыбакина обыграла украинку Ястремскую в третьем круге Australian Open.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла украинку Даяну Ястремскую в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу посеянной под шестым номером Рыбакиной, которая является уроженкой Москвы. Ястремская была посеяна под 32-м номером. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.

В четвертом круге первого в сезоне турнира Большого шлема Рыбакина встретится с победительницей матча между американками Мэдисон Киз (19-й номер посева) и Даниэль Коллинз (10).