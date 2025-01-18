Хачанов оставил Australian Open без россиян. Куда мчится «русская тройка»?

А вот с Андреем Рублевым все намного хуже. 27-летний игрок стабильно устраивает на корте клоунские представления, в отличие от Медведева — совершенно бессмысленные. Андрей дает дикие интервью о своих проблемах (в том числе психических) и явно нуждается во внешней помощи. Возможно, у теннисиста проблемы на личном фронте или просто что-то перемкнуло в голове, но так дальше нельзя. Надо взять паузу и разобраться в себе, а вместо этого Рублев продолжает выбираться из кризиса через выступления на корте, в том числе на небольших турнирах. Для юного игрока это хороший метод. Но Андрей давно сложившийся спортсмен, и думать, что все проблемы рассосутся сами собой, просто наивно.