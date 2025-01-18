Касаткина и Кудерметова — во второй неделе AO. В четвертом круге сыграют четыре россиянки

Во втором сете у Путинцевой вообще почти ничего не получалось, и Касаткина относительно легко брала геймы один за другим. Представительница Казахстана в одном из моментов подала с руки, но не попала в корт. Подавая на матч при 5:0, Дарья допустила две двойные ошибки (всего их оказалось семь за матч), но уже в следующем гейме закончила встречу, так и не позволив сопернице взять хотя бы один гейм на подаче, — 7:5, 6:1 за 1 час 21 минуту.