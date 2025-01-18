Де Минаур вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Австралийский теннисист Алекс де Минаур обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3 в пользу австралийца, который посеян на турнире под восьмым номером. У Черундоло 31-й номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 53 минуты.
Де Минаур четвертый раз подряд вышел в четвертый круг домашнего турнира Большого шлема, что является его лучшим результатом в Мельбурне.
За выход в четвертьфинал де Минаур поборется с американцем Алексом Микельсеном, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.