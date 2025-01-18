Камельзон назвал печальными результаты российских теннисистов на Australian Open

«Это печально, меня очень расстраивают результаты наших теннисистов на Australian Open. Не такого мы от них ждали, — сказал Камельзон. — Очень много вопросов возникает к командам спортсменов, как они работали и готовились к турниру. Ребята проиграли соперникам, которые значительно ниже в классе».