Камельзон назвал печальными результаты российских теннисистов на Australian Open

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Выступление российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в мужском одиночном разряде вызывает вопросы. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.
Лучшим из россиян стал Карен Хачанов, дошедший до третьего круга турнира, где уступил американцу Алексу Михельсену.
«Это печально, меня очень расстраивают результаты наших теннисистов на Australian Open. Не такого мы от них ждали, — сказал Камельзон. — Очень много вопросов возникает к командам спортсменов, как они работали и готовились к турниру. Ребята проиграли соперникам, которые значительно ниже в классе».
«Сейчас мужской теннис находится на небывало высоком уровне, многие матчи очень интересно смотреть. Обидно, что итальянец может быть первой ракеткой мира, а наши ребята на данный момент — нет. Но к этому надо стремиться, иначе какой во всем этом смысл», — добавил собеседник агентства.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования у мужчин завершатся 26 января. Призовой фонд турнира — более $59,7 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).