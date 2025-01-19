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Алькарас в десятый раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open после отказа британца Дрейпера.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Алькарас, посеянный под третьим номером, в матче четвертого круга против британца Джека Дрейпера (15-й номер посева) вел в счете 7:5, 6:1. Представитель Великобритании отказался от продолжения борьбы из-за повреждения. Игра продолжалась 1 час 35 минут.

Алькарасу 21 год. Испанец в десятый раз в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. За выход в полуфинал испанец поспорит с победителем встречи Новак Джокович (Сербия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 24).