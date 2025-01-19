Алькарас в десятый раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Алькарасу 21 год. Испанец в десятый раз в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. За выход в полуфинал испанец поспорит с победителем встречи Новак Джокович (Сербия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 24).