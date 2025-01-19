Джокович обратился к болельщикам из-за скандала с бойкотом интервью на Australian Open

«Я решил не давать интервью на корте, потому что несколько дней назад известный австралийский спортивный журналист с главного вещателя АО решил высмеять сербских фанатов и делал оскорбительные комментарии обо мне. Я надеялся, что он публично извинится, но ни он, ни Channel 9 этого ещё не сделали. Это единственная причина, почему я не дал интервью.



Конечно, ощущения от этого были не очень, и на корте было неловко. Это не было неуважением к Джиму [Курье], мне всегда нравится с ним говорить. Знаю, что многие хотели послушать, что я говорю, прошу прощения перед всеми, кто был на арене и смотрел по телевизору, что они не дождались моего интервью. Мне надо отстаивать свою позицию, пока что-то не будет предпринято. Оставляю это Channel 9, надеюсь, к следующему матчу ситуация изменится», — сказал Джокович в видео, которое записал специально для фанатов.