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Журналист, оскорбивший Джоковича, принес извинения

В воскресенье Джокович отказался давать интервью на корте из-за того, что его оскорбили высказывания журналиста Тони Джонса.

Источник: Спортс"

В понедельник Джонс в эфире высказался об этой ситуации и принес извинения:

"Я считаю это юмором, который вписывается в общую картину того, что я делаю.

Мне кажется, единственное, в чем я переступил черту, — это последняя реплика, «выгоните его». Именно это разозлило Новака Джоковича и его команду.

Я могу выкручиваться, но это можно трактовать только как отсылку к ковидному году, когда Джоковича выслали из страны. Это разозлило Новака — и теперь я прекрасно его понимаю.

Слушайте, сложилась неприятная ситуация. Лично неприятная для Новака. И очевидно, что неприятная для меня. Но я считаю, что сейчас важнее всего снова сосредоточиться на теннисе.

В субботу утром люди из Tennis Australia сообщили мне, что команда Новака недовольна этими комментариями. Я немедленно связался с ними и принес извинения. И сейчас я хочу сделать это еще раз".

Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот из-за оскорблений журналиста.