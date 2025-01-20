Пойманных на допинге теннисистов признали чемпионами мира

В 2024 году и Синнер, и Швентек стали участниками допинговых дел. Синнер избежал дисквалификации после положительной допинг-пробы на стероид клостебол, объяснив это тем, что запрещенное вещество было в спрее его массажиста. Спортивный арбитражный суд (CAS) в апреле рассмотрит апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по этому делу.