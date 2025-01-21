Бадоса о выходе в ½ Australian Open: «Год назад я думала, что мне, возможно, придется завершить карьеру из-за травмы спины»

"Это эмоциональный момент. Вы же знаете, что я эмоциональный человек.
По-моему, у меня получилось показать свою игру. В начале Коко показывала безумный теннис, но я очень горжусь уровнем, который сегодня продемонстрировала.
Я очень много пережила. В прошлом я была одной из лучших теннисисток мира, но сейчас я еще лучше — более зрелая, лучше справляюсь с эмоциями. Не всегда — но иногда (смеется).
Год назад я думала, что мне, возможно, придется завершить карьеру из-за травмы спины. А теперь я играю с лучшими в мире — и побеждаю, выхожу в полуфинал. Год назад я и представить такого не могла".