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Гауфф о вылете с Australian Open: «Я расстроена, но у меня нет такой грусти, будто это конец света»

Она проиграла Пауле Бадосе в четвертьфинале — 5:7, 4:6.

Источник: Спортс"

"Паула играла здорово. Возможно, в первом сете были моменты, которые могли сложиться в мою пользу — и результат сета был бы другим.

У меня впереди много работы. Конечно, я расстроена — но не разбита.

Я показала свой максимум, но у меня не получилось. Поэтому я расстроена, но у меня нет такой грусти, будто это конец света — как было бы несколько лет назад. У меня все равно ощущение, что я развиваюсь".

По ходу матча Гауфф допустила 41 невынужденную ошибку.

"Мне кажется, я хорошо строила розыгрыши, но допускала очень много ошибок в завершающем ударе.

Мне нужно быть агрессивной. Именно за счет агрессии я выиграла большую часть матчей в последние несколько месяцев. Сейчас я перестраиваю игру — я не всегда была такой агрессивной. Поэтому на первых этапах можно ожидать провалов. Но я верю в то, что это станет инстинктом".