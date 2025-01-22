В США разоблачили бывшего тренера Рыбакиной

Больше всего беспокоит то, что Рыбакина — это топовая теннисистка, чемпионка мэйджора и та, кому не хватило всего нескольких геймов до завоевания этого титула (на Australian Open) два года назад. Даже не обращая внимания на теннис, она просто человек, который, как мне кажется, находится не в лучшей ситуации", — поделился мнением Вертхейм.