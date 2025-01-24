«Я была в шоке». Путинцева рассказала, какой подарок получила от Соболенко на 30-летие

Напомним, на старте сезона-2025, в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) Соболенко обыграла Путинцеву. После матча Арина рассказала об их забавном диалоге у сетки: «Она пригласила меня на день рождения в следующую пятницу, а после встречи сказала: “Ты не придёшь”. Но я сказала: “Я обязательно принесу тебе хороший подарок, чтобы ты не обижалась на меня”. Путинцевой исполнилось 30 лет 7 января.