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«Я была в шоке». Путинцева рассказала, какой подарок получила от Соболенко на 30-летие

23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева раскрыла, какой подарок на прошедший день рождения вручила ей трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Источник: Getty Images

Напомним, на старте сезона-2025, в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) Соболенко обыграла Путинцеву. После матча Арина рассказала об их забавном диалоге у сетки: «Она пригласила меня на день рождения в следующую пятницу, а после встречи сказала: “Ты не придёшь”. Но я сказала: “Я обязательно принесу тебе хороший подарок, чтобы ты не обижалась на меня”. Путинцевой исполнилось 30 лет 7 января.

«Арина реально подарила очень крутой подарок, я не ожидала. Она мне подарила серёжки Tiffany. Арина вообще ван лав. Я была в шоке от такого подарка», — сказала Путинцева на YouTube-канале BB Tennis.