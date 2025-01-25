Мэдисон Киз выиграла Australian Open

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 7:5 в пользу 29-летней американки, которая располагается на 14-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 2 часа 2 минуты.
Киз впервые выиграла турнир Большого шлема, до этого она играла в финале US Open (2017). Этот трофей WTA стал для нее 10-м в карьере. 26-летняя Соболенко является победительницей двух предыдущих розыгрышей Australian Open, на ее счету 18 титулов WTA.
Открытый чемпионат Австралии завершится в воскресенье финалом в мужском одиночном разряде.