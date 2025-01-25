Мэдисон Киз выиграла Australian Open

Киз впервые выиграла турнир Большого шлема, до этого она играла в финале US Open (2017). Этот трофей WTA стал для нее 10-м в карьере. 26-летняя Соболенко является победительницей двух предыдущих розыгрышей Australian Open, на ее счету 18 титулов WTA.