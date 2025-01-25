Соболенко сенсационно проиграла американке финал AO. Мэдисон Киз — новая чемпионка ТБШ

От многих ждёшь, что в сложные моменты они будут играть более сдержанно или пассивно, но не от неё. Она так делать не будет. Так что это ещё и давит на её соперниц — знаешь, что надо всё время пытаться взять очко, потому что она никогда не будет пассивной и не подарит его", — сказала она на пресс-конференции после победы в полуфинале.