Синнер — снова чемпион Australian Open. Янник повторил достижения Надаля и Джоковича

Фаворитом решающего противостояния был Синнер. Год назад итальянский теннисист выиграл Australian Open, и это был его первый титул на турнирах «Большого шлема». Зверев впервые выступал в финале AO, а на других мэйджорах он дважды доходил до финала — на US Open 2020 года и на «Ролан Гаррос» — 2024, — но ни разу не брал главный трофей. А вот в личных встречах у Александра имелся перевес над Янником: 4−2, в том числе 3−1 на харде. Немец выиграл на харде Кёльна-2020, на грунте «Мастерса» в Монте-Карло в 2022-м, а также дважды был сильнее на US Open — в 2021 и 2023 годах. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 2020 и в Цинциннати-2024, причём матч на американском «Мастерсе» выиграл лишь за 3,5 часа на решающем тай-брейке.