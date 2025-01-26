Янник Синнер стал 15-м игроком в Открытой эре, выигравшим не менее двух титулов на АО

Матч продолжался 2 часа 45 минут. Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.