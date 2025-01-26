«Я бы так не играл, если бы знал, что виновен». Синнер — после триумфа на Australian Open

— Не особо. Что случилось, то случилось. Я продолжаю так играть, потому что имею чёткое представление о том, что именно произошло. Если бы я был виновен, то не играл бы так. Я до сих пор верю в благополучное разрешение дела, но на данный момент не думаю об этом. Конечно, бывают дни, когда думаешь: вот бы этой проблемы вообще не было! Но я всегда жду суда, пытаюсь понять. Однако сейчас мне нужно время на отдых, это очень важно для тела и разума. Затем я вернусь на корт и буду стараться становиться лучше.