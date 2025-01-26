Синнер обошёл Алькараса, а впереди — Медведев. Считаем призовые после AO-2025

«Большая тройка» же выглядит недосягаемой. Теоретически на позиции Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера могут посягнуть те же Синнер и Алькарас. Они молоды (Яннику 23 года, Карлосу — 21), и если им удастся брать «Шлемы» и Итоговые так часто, как это делали Джокович, Надаль и Федерер, то всё возможно. Особенно если учесть, что призовые на ТБШ год от года возрастают. К примеру, 20 лет назад на Australian Open — 2005 общий призовой фонд был в пять раз меньше, чем сейчас, — A$ 19,1 млн против A$ 96,5 млн. Хотя призовые для чемпиона выросли не столь существенно. Марат Сафин, выигравший AO-2005, увёз из Мельбурна $ 916 911 — примерно в 2,5 раза меньше, чем Синнер 20 лет спустя.