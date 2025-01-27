Осталась без тренера и вылетит из топ-10? Что ждет Рыбакину в феврале

Если вычесть все очки, которые необходимо защищать в феврале, из текущего рейтинга, то у Елены останется 3528 баллов. Такое количество поинтов отправило бы ее на 11-ю строчку в мировой классификации. Как видим, февраль прошлого года выдался для Елены очень даже неплохим, ведь она проиграла только один матч из 11 проведенных на трех турнирах. И в этом году повторить такую же статистику будет сложно.