Осталась без тренера и вылетит из топ-10? Что ждет Рыбакину в феврале

В календаре у 25-летней теннисистки выступления на WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), а также на двух турнирах WTA 1000 — в Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ). В прошлом году Рыбакина выиграла титул в Абу-Даби, а в Дохе добралась до финала, где проиграла только Иге Швентек. И лишь в Дубае она выбыла из борьбы относительно рано — не выйдя на четвертьфинал по состоянию здоровья.
За успех в Абу-Даби ей предстоит защищать 500 очков, а за финал Дохи — 650 баллов. Еще 215 очков у нее «сгорят» перед началом соревнований в Дубае. В этом году эти турниры пройдут с 3 по 8, с 9 по 15 и с 16 по 22 февраля соответственно.
Если вычесть все очки, которые необходимо защищать в феврале, из текущего рейтинга, то у Елены останется 3528 баллов. Такое количество поинтов отправило бы ее на 11-ю строчку в мировой классификации. Как видим, февраль прошлого года выдался для Елены очень даже неплохим, ведь она проиграла только один матч из 11 проведенных на трех турнирах. И в этом году повторить такую же статистику будет сложно.
Сейчас казахстанка осталась без тренера, да и на Australian Open она выбыла в ⅛ финала (утешением стало то, что проиграла будущей чемпионке турнира). Поэтому сейчас ждать от Рыбакиной доминации на всех предстоящих турнирах довольно проблематично.
Но, как бы то ни было, Елене необходимо сыграть на хорошем уровне, чтобы набрать как можно больше очков и постараться не остаться в минусе. Если даже не удастся защитить титул в Абу-Даби и финал в Дохе, необходимо лучше выступить в Дубае, добравшись хотя бы до полуфинала.
Пока же теоретические шансы на вылет из топ-10 по итогам февраля имеется. Но их не так много, как возможности остаться в числе лучших. Но сохранит ли Елена позицию в пятерке — уже более актуальный вопрос. Потому что отрыв от американок Джессики Пегулы (№ 6) и Мэдисон Киз (№ 7) меньше 250 очков.
Но не будем забывать, что март начнется с крупного-тысячника в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США), который в прошлом году Елена пропускала из-за травмы. Поэтому там она ничего не потеряет, а вот набрать может до 1000 очков.
Добавим, что на этой неделе в топ-20 мирового рейтинга дебютировала и 30-летняя Юлия Путинцева (№ 20).