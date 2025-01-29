Рублёв победил впервые за шесть матчей. Калинская в Сингапуре тоже вышла в ¼ финала

В среду, 29 января, на турнире ATP-250 в Монпелье (Франция) начались матчи второго круга. Это соревнование появилось в календаре в 1987 году и до 2009 года включительно проводилось в Лионе, а затем переехало в Монпелье. В 1996 году в Лионе победил Евгений Кафельников, и пока это единственный титул России на турнире. В 2022-м в Монпелье победил Александр Бублик из Казахстана, на следующий год титул завоевал Янник Синнер, а в минувшем сезоне лучшим вновь стал Бублик.