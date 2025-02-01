Сенсация случилась в матче первой ракетки Казахстана

Александр Бублик, первая ракетка Казахстана в одиночном разряде, потерпел неожиданное поражение на турнире категории АТР 250 в Монпелье (Франция), передают Vesti.kz.
В четвертьфинале казахстанец, занимающий 39-е место в мировом рейтинге, проиграл 102-й ракетке мира из США Александару Ковачевичу — 3:6, 2:6.
Теннисисты провели на корте 1 час и 16 минут. В ходе игры Бублик сделал 12 эйсов и совершил 7 двойных ошибок, в то время как Ковачевич выполнил 4 подачи навылет и отыграл без двойных ошибок.
В полуфинале, 1 февраля, Ковачевич сыграет против россиянина Андрея Рублева (№ 10).
Отметим, что Бублик был действующим чемпионом турнира и, как видно, не смог защитить свой титул.