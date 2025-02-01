Казахстан vs Пакистан в Кубке Дэвиса: сыграем без лидеров, но с надеждой на Жукаева

«Я в основном играю одиночные матчи, но мы с Сашей уже выступали парой — в прошлом году в Алмате, где даже прошли один круг. Последние дни мы активно тренировались, и я чувствую себя комфортно с ним на корте.



Думаю, у нас появилась сыгранность, и мы постараемся показать лучшую игру, чтобы принести еще одно очко команде».