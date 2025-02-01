Казахстан vs Пакистан в Кубке Дэвиса: сыграем без лидеров, но с надеждой на Жукаева

Жеребьевка и состав сборной Казахстана
В столице состоялась жеребьевка, которая определила порядок матчей и расстановку сил в предстоящем противостоянии.
Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин объявил боевой состав команды. За честь страны на кортах Beeline Arena будут бороться Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев и Денис Евсеев.
Расписание матчей
1 февраля первым на корт выйдет Александр Шевченко, который сразится с Музамилем Муртазой.
После него состоится матч Бейбита Жукаева против Хузайфы Абдула Рехмана, в котором определится, кто принесет важное очко своей сборной.
2 февраля игровой день начнется с парного матча — дуэт Александра Шевченко и Тимофея Скатова встретится с Акелом Ханом и Музамилем Муртазой.
После этого запланированы две решающие одиночные встречи: Шевченко вновь выйдет на корт против Рехмана, а Жукаев попробует выиграть у Муртазы.
По регламенту, капитаны сборных могут вносить изменения в состав за час до начала матчей.
Настроение в команде Казахстана
Казахстанские теннисисты полны решимости показать свой максимум. Боевой настрой спортсменов ощущается в каждом комментарии.
Бейбит Жукаев коротко, но уверенно выразил свои ожидания от предстоящего домашнего матча:
«Я готов выйти на корт и сделаю все возможное, чтобы победить. Больше комментировать нечего».
Тимофей Скатов, который сыграет парный матч с Александром Шевченко, поделился ожиданиями от предстоящего дуэта:
«Я в основном играю одиночные матчи, но мы с Сашей уже выступали парой — в прошлом году в Алмате, где даже прошли один круг. Последние дни мы активно тренировались, и я чувствую себя комфортно с ним на корте.
Думаю, у нас появилась сыгранность, и мы постараемся показать лучшую игру, чтобы принести еще одно очко команде».
Что говорят соперники?
Перед стартом плей-офф состоялась традиционная пресс-конференция с участием капитанов и игроков обеих сборных. Представители Пакистана высоко оценили радушный прием в Казахстане.
«Мы наслаждаемся Казахстаном, у вас красивый город. Пакистан — жаркая страна, поэтому мы радуемся возможности увидеть снег», — Мухаммад Хасееб Аслам, капитан сборной Пакистана.
Также он отметил, что его команда подошла к турниру с максимальной подготовкой:
"У нас есть как опытные, так и молодые игроки. Например, Акил — теннисист с внушительным послужным списком в Кубке Дэвиса и других турнирах.
Мы много тренировались и будем выкладываться на максимум. У нашей команды интересный стиль игры, и, думаю, это станет нашим преимуществом".
Выбор состава: объяснение капитана сборной Казахстана
Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин объяснил, почему именно этот состав выйдет на корты Beeline Arena:
«У нас вся команда готова, просто в этот раз решили Бейбиту дать такой как бы дебют — он еще не играл основной матч. Так в целом, любой из ребят может играть на данный момент, каждый готов сыграть, если понадобится».
Опыт соперничества: встречались ли казахстанцы с теннисистами Пакистана?
На вопрос, встречались ли ранее казахстанские теннисисты с игроками сборной Пакистана, капитан нашей сборной ответил:
«Нет, наши ребята не играли с ними, и их имена мы не встречали на турнирах, в которых участвуют казахстанские теннисисты».
Напомним, что сборная Казахстана сенсационно проиграла Дании со счетом 1:3 и не смогла попасть в мировую группу. Теперь ей предстоит выиграть Пакистан, а затем получить шанс вернуться в элитную лигу.