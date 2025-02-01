Александрова вышла в финал турнира в Линце, где сыграет с украинкой

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в финал турнира категории WTA 500 в австрийском Линце, призовой фонд которого составляет более 925 тысяч евро.
В полуфинале Александрова, получившая четвертый номер посева, одержала победу над первой ракеткой турнира Каролиной Муховой из Чехии со счетом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
В финале соперницей 30-летней Александровой, занимающей 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), станет украинка Даяна Ястремская, посеянная на турнире под пятым номером.