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Александрова вышла в финал турнира в Линце, где сыграет с украинкой

Александрова победила Мухову и вышла в финал теннисного турнира в Линце.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в финал турнира категории WTA 500 в австрийском Линце, призовой фонд которого составляет более 925 тысяч евро.

В полуфинале Александрова, получившая четвертый номер посева, одержала победу над первой ракеткой турнира Каролиной Муховой из Чехии со счетом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В финале соперницей 30-летней Александровой, занимающей 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), станет украинка Даяна Ястремская, посеянная на турнире под пятым номером.