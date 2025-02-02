Медведев заново начинает сезон после провала на АО. Роттердам для него — ключевой турнир

Кстати, два года назад Медведев приехал в Роттердам в ситуации, которая имеет немало сходств с нынешней. Тогда он тоже был на спаде, тоже рано уступил американцу на Australian Open (в третьем круге против нынешнего второго). В рейтинге дела шли даже хуже, чем сейчас — раннее поражение в Мельбурне выбило Даниила за пределы топ-10, на 11-ю строчку. С учётом того, что меньше чем за полгода до этого он был первой ракеткой мира, это можно назвать серьёзным провалом. С другой стороны, тогда не было такой жёсткой титульной засухи. В 2022 году Медведев выиграл хотя бы Лос-Кабос и Вену, а в 2024-м трофеев у него не было вовсе. Последний титул россиянина завоёван больше полутора лет назад, на «Мастерсе» в Риме!